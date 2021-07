Joe Bastianich nei guai per molestie sessuali in alcuni dei suoi locali. Chi segue l’imprenditore sa bene che già nei mesi scorsi sono venute a galla una serie di denunce per via di presunte molestie sessuali in alcuni suoi locali e adesso dagli Usa arriva la conferma che questa brutta storia si è chiusa con un maxi-risarcimento. Joe Bastianich e il suo socio in affari Mario Batali dovranno sborsare 600mila dollari per pagare i danni a 20 persone tra uomini e donne che hanno denunciato di aver subito abusi e molestie in alcuni dei loro tre celebri ristoranti newyorkesi.

In particolare, sembra che le denunce riguardino il Babbo, il Lupa e il Del Posto e, secondo quanto riporta il Quotidiano nazionale, è stata la procuratrice generale dello Stato di New York Letitia James a rivelare l’ammontare della somma del risarcimento deciso con il patteggiamento.

Secondo il giudice le vittime hanno lavorato in un “ambiente permeato da una cultura sessuale fatto da ricatti e ritorsioni in violazione delle leggi cittadine e statali a difesa dei diritti umani”. A finire sotto la lente però non è stato proprio Joe Bastianich visto che uno dei protagonisti era uno dei manager dei suoi ristoranti reo di aver chiesto ad alcune cameriere di rifarsi il seno.

A pagare sarà anche la società di Batali e Bastianich, la Batali&Bastianich Hospitality Group, che aveva già ordinato la chiusura definitiva del loro locale-simbolo il Del Posto a Manhattan. La James ha poi ribadito: “Batali e Bastianich hanno permesso che si sviluppasse un ambiente di lavoro intollerabile con comportamenti vergognosi e inappropriati in qualunque situazione [..] “la celebrità e la fama non assolvono nessuno se deve essere perseguito dalla legge”.

Lo stesso Batali, uno dei più famosi chef degli Stati Uniti, era stato accusato diverse volte di molestie sessuali dalle sue stesse dipendenti e nel 2019 aveva deciso di lasciare la società creata con Bastianich questo però non è bastato a ‘graziare’ il volto noto di Masterchef.