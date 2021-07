Per chi lo conosce bene, la posizione di J-Ax su Forza Italia è ben nota. Il rapper milanese non si è mai tirato indietro dal dire la sua sul centro destra italiano. Nelle ultime ore, infatti, Alessandro Aleotti si è espresso in merito alla proposta del partito di Silvio Berlusconi per incentivare le persone a vaccinarsi.

Il bonus vacanze per i vaccinati

La proposta arriva da Sestino Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, che un’intervista rilasciata a Il Giornale ha riferito che sarebbe possibile un incentivo di 1000 euro a tutti i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, un premio da considerare nel contesto del già esistente bonus vacanze. “Soldi che andrebbero spesi in Italia”, ha precisato Giacomoni che in questo modo vorrebbe aiutare gli indecisi a fare la loro scelta nonché a stimolare il dovere civico dal momento che i politici hanno l’obbligo di far cambiare idea a chi è contrario.

“I vaccini rappresentano l’unica arma per sconfiggere il Covid”, ha sottolineato Giacomoni nel corso dell’intervista. Ricordiamo, inoltre, che lo stesso J-Ax ha contratto il Covid e a questa esperienza ha dedicato il brano Voglio La Mamma.

J-Ax su Forza Italia

I 2 centesimi di J-Ax su Forza Italia partono dalla proposta di Giacomoni e rilanciano l’iniziativa con una proposta velata di ironia. Ecco la proposta di J-Ax:

“Forza Italia ha proposto e cito: 1000 euro di bonus vacanze a chi si vaccina. L’idea secondo me è buona, premiare e non punire per spingere le persone a farsi vaccinare, ma a Forza Italia sono purtroppo fermi, come sempre, agli anni ’80. Immaginano gli italiani dentro i villaggi turistici a fare il trenino con Maracaibo. Ma mica siamo tutti il gruppi dirigenziale della Lega al Papeete. Io ho delle mie proposte molto più efficaci, allora: 50k di follower su Instagram in più a chi si vaccina, ci sono 6 milioni di under 30 senza manco una dose di vaccino, così li recuperiamo tutti entro 48 ore. Milioni di donne sono ancora senza copertura. In cambio del vaccino, la possibilità di settare la temperatura del condizionatore in ufficio e in casa per tutta l’estate. E poi 6 milioni di over 60 sono a rischio, per loro la possibilità di insultare gli altri per 24 ore senza ripercussioni, ovvero Facebook, ma nella vita reale”.

Le famigerate proposte di J-Ax erano arrivate anche in occasione della candidatura di Vittorio Feltri come consigliere comunale di Milano. Aleotti aveva ironizzato sull’annuncio da parte del fondatore di Libero di eliminare le piste ciclabili e i monopattini, proponendo altrettante misure bizzarre per il programma elettorale. I 2 centesimi di J-Ax sono brevi messaggi in cui il rapper milanese dice la sua sui temi dell’attualità. Recentemente J-Ax si è espresso sull’omofobia e sul razzismo, ma ha anche lanciato una frecciatina a Povia per rispondere agli hater.