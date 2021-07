Ci sono un po’ di aspetti da chiarire, a proposito di un argomento delicato nel mondo degli smartphone come la data di uscita dell’iPhone 13. In particolare, da alcuni giorni a questa parte non si parla soltanto del potenziale comparto hardware per questa famiglia, come abbiamo avuto modo di osservare anche nella giornata di ieri con un altro approfondimento a tema. In alcuni gruppi tematici social ha preso piede la notizia che l’esordio ufficiale di questi prodotti potrebbe essere rimandata al mese di ottobre.

Cosa sappiamo sulla data di uscita dell’iPhone 13 in Italia

I dati raccolti in questo periodo a proposito della data di uscita dell’iPhone 13 in realtà ci offrono un panorama differente. Non ci sono elementi in grado di supportare la tesi secondo cui rischierebbe di esserci un ritardo nella catena produttiva. Anzi, tutto lascia pensare che le cose stiano andando per il meglio in casa Apple, al punto che a stretto giro potrebbero esserci novità ufficiose anche dal punto di vista commerciale e del marketing per i modelli in questione.

Premesso che la gamma in questione dovrebbe presentarci ancora una volta quattro prodotti, vale a dire i vari iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 mini, con schermi che oscilleranno tra i 5.4 e i 6.7 pixel, questo sabato bisogna chiarire aspetti relativi alla loro data di esordio. Non sono emersi particolari criticità in grado di spostare la probabile data di uscita dell’iPhone 13, con appuntamento che dovrebbe essere fissato tra il terzo ed il quarto venerdì del mese.

Dunque, resta confermata la data di uscita dell’iPhone 13 il prossimo 17 o 24 settembre. Inutile dire che vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più chiare e concrete sotto questo punto di vista, ma resta il fatto che al momento non vengono segnalati problemi in casa Apple tali da determinare slittamenti.