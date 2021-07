Pomeriggio infuocato su Twitter dove Amanda Knox l’ha fatta da padrone. Chi la conosce sa bene che l’ex studentessa americana è passata alla cronaca per essere stata al centro del caso di omicidio di Meredith Kercher a Perugia. In un primo momento proprio lei è stata accusata dell’efferato reato ma poi è stata assolta ed è tornata in libertà volando negli Stati Uniti.

Da allora Amanda Knox è diventato un volto noto della televisione americana soprattutto per via de racconti che ha fatto sulla sua storia, mettendo da parte Meredith Kercher e il suo omicidio irrisolto, e di tutto quello che è arrivato in seguito. La Knox ha scritto libri su quanto accaduto e ha messo insieme anche una serie di podcast che le hanno permesso di lucrare su quello che è successo.

Se da una parte qualcuno ha approvato il suo comportamento iniziando a seguirla sui social e etichettandola come vittima della giustizia italiana, dall’altra, c’è chi la accusa di aver accusato questa storia per soldi e di aver cavalcato l’onda di un caso in cui una giovane, qualsiasi sia la verità, è rimasta uccisa. Fin qui niente di nuovo se non fosse che gli ultimi tweet di Amanda Knox sono di nuovo stati ironici proprio sul nostro Paese e su quello che le è successo durante la sua permanenza qui.

Ecco il tweet finito nel mirino:

Tell a horror story in 5 words — Tim Urban (@waitbutwhy) July 23, 2021

In un post Twitter, la pagina ‘Tim Urban‘ aveva scritto: “Racconta una storia dell’orrore in cinque parole”, a quel punto Amanda Knox ha risposto: “Indimenticabile studio all’estero in Italia”. Le polemiche e le critiche non sono mancate sui social e l’account di Amanda è stato subito preso d’assalto anche da ‘volti noti’ come quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Amanda Knox è stata ritenuta innocente ed ha avuto modo di tornare a casa, farsi una vita e lasciarsi alle spalle quello che è accaduto ma per Meredith non è stato lo stesso, forse per questo ci vorrebbe un po’ più di rispetto da parte sua? Questo è quello che si chiede il popolo social in questo caldo sabato pomeriggio.