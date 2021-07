Le riprese di Blue Bloods 12 sono ufficialmente iniziate a New York. Stando a quanto riporta Donnie Wahlberg, che nella serie crime interpreta Danny Reagan, il maggiore dei figli di Frank, il set è stato riaperto e l’attore ha cominciato a girare le prime scene con la sua collega Marisa Ramirez (Maria Baez).

I fan di Blue Bloods sperano ovviamente che tra Danny e Maria finalmente possa nascere qualcosa e nell’undicesima stagione i due hanno condiviso anche momenti abbastanza intimi. Tuttavia, per Kevin Wade, produttore esecutivo, questa è un’opzione da scartare. Dopo Eddie e Jaime, prima partner e poi diventati moglie e marito, la storia non si ripeterà con Danny e Maria.

“Capiamo che agli spettatori piacciono, così come agli attori, che si trovano bene davanti alla telecamera”, ha dichiarato Wade a TV Insider. “Esistono storie di coppie felici, ma ci sono anche quelle di detective della polizia che hanno una bella relazione sul lavoro.”

Anche l’attrice Vanessa Ray (Eddie) ha confermato la notizia su Instagram, mostrandosi una storia in cui è seduta al reparto trucco. Sebbene ci siano ancora una serie di protocolli di salute e sicurezza in atto, l’industria cerca di ripartire attenendosi a ogni controllo. La nota positiva è che la produzione di Blue Bloods 12 è ripartita molto in anticipo rispetto allo scorso anno, ancora in piena pandemia e in lockdown.

Per quanto riguarda la trama della prossima stagione, ci sono una serie di dettagli ancora top secret. Sappiamo però che alcuni volti familiari torneranno all’inizio di questa stagione. Ad esempio, Erin (l’assistente procuratore interpretata da Bridget Moynahan) continuerà a interagire con il neo nominato procuratore distrettuale. Inoltre, la produttrice esecutiva Siobhan Byrne O’Connor ha affermato che ci sono piani futuri per far tornare Jack Boyle, l’ex di Erin, ad un certo punto in questa stagione, ma non accadrà subito. Atteso anche il ritorno di Andrew Terraciano , che interpreta il figlio minore di Danny, Sean, e lo rivedremo nelle classiche cene di famiglia a fine episodio.