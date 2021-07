Un po’ di tempo c’è voluto, ma finalmente ecco essere stato ufficializzato il OnePlus Nord 2 5G, che rappresenta un netto passo in avanti rispetto al primo esemplare, che inaugurò la serie dei Nord. Il device dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP (Sony IMX766) con OIS, ultra-wide da 8MP e mono da 2MP (più che sufficiente ad assicurare un’esperienza fotografica di alto livello). La fotocamera frontale si compone di un sensore Sony IMX616 da 32 MP.

Il OnePlus Nord 2 5G è spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200-AI, ed include uno schermo Fluid AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FHD+, frequenza di refresh rate a 90 Hz e supporto HDR10+. Il OnePlus Nord 2 5G integra una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W, un doppio altoparlante, il dual 5G (doppio slot per SIM, con raggiungimento della velocità di download in 5G fino a 2,95 Gbps), l’AI Colour Boost, l’AI Resolution Boost, l’AI HDR Remapping e l’AI Gaming Mode. Il telefono ha dimensioni di 160 x 73,8 x 8,1mm (si presenta molto compatto), ed è disponibile nelle colorazioni Grey Sierra, Blue Haze. Dovrebbe esserci anche un’edizione speciale Green Woods in pelle.

Il OnePlus Nord 2 5G potrà essere acquistato in Europa a partire dal 28 luglio 2021 nelle nuance cromatiche Blue Haze e Grey Sierra. Il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna avrà un prezzo a partire da 399 euro, mentre quello con 12GB di RAM e 256GB di storage da 499 euro. Come avrete capito, si parla di un dispositivo molto ben equilibrato, in grado di garantire prestazioni da top di gamma, pur presentando un prezzo decisamente più contenuto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.