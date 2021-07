Come promesso, Coloratura dei Coldplay è entrato nelle nostre orbite come nuova anticipazione di Music Of The Spheres dopo il primo singolo Higher Power.

Per ascoltare Coloratura dei Coldplay è d’uopo chiudere gli occhi e lasciare andare i pensieri. Il singolo, infatti, è un lungo trip da 10 minuti che attinge dal meraviglioso mondo della psichedelia lasciatoci in eredità dai Pink Floyd, dai King Crimson e con un pinzimonio negli Air. La voce di Chris Martin è una dolce carezza che si muove tra riverberi e suggestioni e, dobbiamo dirlo, tirare fuori un pezzo così lungo senza correre il rischio di annoiare l’ascoltatore del mainstream allora il centro è stato preso.

Coloratura dei Coldplay è un tributo all’universo e al nostro sistema solare, ma soprattutto ai grandi nomi che gli hanno dato un senso: Galileo, prima di tutto, ma troviamo anche il nome della stella Betelgeuse, Callisto, Calliope, tante figure distribuite come coriandoli che rendono perfettamente l’intenzione dei Coldplay.

Chris Martin e soci sanno quanto devono ai loro predecessori, e per questo offrono sia uno spaccato originale che un compendio antologico di tutto ciò che è stato negli ultimi 50 anni di musica, specie nei contributi del Regno Unito.

Music Of The Spheres arriverà a settembre e, viste le premesse e i simboli presentati nella tracklist annunciata negli ultimi giorni, sarà probabilmente un concept album in cui la band britannica si cimenterà nell’inventare una nuova poesia trascendentale sfruttando gli elementi che la natura mette a disposizione, senza scomodare il raccoglimento mistico.

Dopo l’ultimo disco Everyday Life (2019), i Coldplay dimostrano di avere ancora tanto da dire e di volerlo fare in maniera originale, unendo le forze con il super produttore Max Martin, un pezzo da 90 della musica pop senza il quale non avremmo avuto brani memorabili come Baby One More Time di Britney Spears.

Coloratura

We fell in through the clouds

And everyone before us is there welcoming us now

It’s the end of death and doubt

And loneliness is out

Coloratura

The place we dreamed about

The melodies inside yourself and love come pouring out

And everyone’s allowed

We’re feathered by the crowd

And up there in the heavens

Galileo and those pining for the moon

Know it’s a slow burn

Through Pioneer and Helix

Oumuamua, Heliopause and Neptune

We’re a slow burning tune

But we’ll get there, so for now

In this crazy world, I do

I just want you

In the end it’s all about

The love you’re sending out

And up there in the heavens

The explorers who’ve all gathered by balloon

Saw the world turn

Through Voyager, Callisto, Calliope, Betelgeuse, the Neon Moons

We’re a slow burning tune

But we’ll touch down soon, so will you

And in this crazy world, I do

I just want you

[Instrumental Bridge]

And up there in the heavens

Galileo saw reflections of us too

Pluribus unum, unus mundus

All the satellites imbue

The purple, yellow, green, red, orange and the blue

Oh it’s a crazy world, it’s true

Sing it out

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

And in this crazy world, I do

I just want

In this crazy world, it’s true

I just want you

Poets prophesy up in the blue

Together, that’s how we’ll make it through