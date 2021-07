Westworld 4 è solo l’ultima serie colpita dalla pandemia. HBO ha sospeso la produzione della quarta stagione della serie tv a seguito di un contagio positivo al Covid.

Lo studio Warner Bros. fa sapere che un membro della produzione è risultato positivo al test e, come da protocollo, sarà quindi posto in isolamento. Le riprese di Westworld 4, invece, si fermeranno per due giorni la prossima settimana, nella speranza di ripartire al più presto.

L’aumento dei casi negli Stati Uniti sta preoccupando l’industria dello spettacolo. L’altra serie tv ad essersi fermata è American Horror Story, che ha interrotto le riprese della stagione 10. Sean Penn ha lanciato un forte appello per invitare le persone a vaccinarsi e ha dichiarato che non tornerà sul set della sua nuova miniserie finché tutto lo staff non avrà completato il ciclo vaccinale.

Dall’altra parte del mondo, le cose non vanno molto bene nel Regno Unito. La Variante Delta sta mettendo a rischio molte produzioni, quali House of the Dragon e Bridgerton, entrambe costrette a fermarsi dopo l’aumento dei casi tra i membri della troupe.

Westworld 4 si aggiunge quindi alla lunga lista di serie tv colpite dal Covid. La serie sci-fi di HBO è descritta come un’odissea oscura sugli albori della coscienza artificiale e sulla questione del libero arbitrio. Le riprese della quarta stagione erano iniziate quest’estate.

La serie ha per protagonisti un folto cast composto da: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Thandie Newton, Aaron Paul, Jimmi Simpson, Katja Herbers, Ed Harris, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman e Rodrigo Santoro. New entry della quarta stagione, Aurora Perrineau di Prodigal Son.

Le prime tre stagioni di Westworld, basata sull’omonimo film scritto e diretto da Michael Crichton, hanno riscosso un gran successo di pubblico e critica, ricevendo anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Perciò c’è molta attesa per Westworld 4, che dovrebbe debuttare nel 2022, due anni dopo la terza stagione. Salvo nuovi slittamenti a causa del Covid.