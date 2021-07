A quattro mesi dal debutto è arrivata Sky Rojo 2 su Netflix, disponibile da venerdì 23 luglio: la seconda parte del racconto action pulp di Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, continua nel solco della prima con un’alta dose di adrenalina, di umorismo nero e una caratterizzazione sempre più marcata dei suoi personaggi (qui la recensione della prima parte).

I nuovi episodi di Sky Rojo 2 su Netflix raccontano il tentativo di rapina delle tre protagoniste al night club del loro sfruttatore nel tentativo di recuperare documenti e soldi che serviranno loro ad intraprendere una nuova vita, libere dalla schiavitù della prostituzione in cui sono finite, almeno in due casi su tre, in quanto vittime di tratta di esseri umani. Senza soluzione di continuità rispetto al finale della prima stagione, Coral (la spagnola Verónica Sánchez), Wendy (l’argentina Lali Espósito) e Gina (la cubana Yany Prado) cercano di affrancarsi dal loro aguzzino Romeo (Asier Etxeandia) cercando di seminare i suoi scagnozzi, i fratelli Moisés e Christian (Miguel Ángel Silvestre ed Enric Auquer).

La trama di Sky Rojo 2 su Netflix riparte da Coral impegnata in un corpo a corpo con Romeo, mentre Wendy e Gina hanno teso una trappola a Moisés ma ne usciranno ferite. Lo schema narrativo di questa seconda parte riprende esattamente quello della prima: all’azione incessante alimentata dalla fuga delle tre prostitute braccate dai loro magnaccia, si alternano momenti di riflessione sul tema della tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, seppure sempre col tono prioritario della commedia nera. Anche i villain della serie vengono tratteggiati con una sorta di residua umanità nelle loro debolezze, pur rimarcando le loro responsabilità nell’alimentare il fiorente mercato della prostituzione in Spagna.

Rispetto alla prima stagione Sky Rojo 2 su Netflix continua a proporre la frenesia dell’inseguimento, della rissa, della sparatoria, del colpo di scena ad ogni costo, ma fa emergere di più i personaggi con un’evoluzione alimentata dai flashback che aggiungono elementi drammatici alle rispettive storie. In particolare è Gina a distinguersi nel trio, conquistando una sorta di leadership e affermandosi come la più razionale e allo stesso tempo sensibile del gruppo: sarà lei a prendere le redini della situazione quando si tratterà di fare scelte dirimenti per il futuro di tutte.

Sky Rojo 2 su Netflix conferma lo stile e l’essenza dei format di Vancouver Media (La Casa di Carta, Vis a Vis, White Lines), con influenze tarantiniane e una spiccata tendenza a mescolare azione, melodramma e telenovela. Non è chiaro se si tratti dell’ultima stagione della serie.