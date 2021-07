In queste ore è presente su Amazon uno sconto alquanto interessante per il Samsung Galaxy S21 5G, ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente rispetto al passato. Parliamo della versione italiana in colorazione bianca e con 256GB di memoria interna, un dispositivo di grande appeal che non ha nulla da invidiare agli altri top di gamma presenti sul mercato.

Chi ama da sempre Samsung non può esimersi dall’acquistare questo Samsung Galaxy S21 5G e senza dubbio l’offerta odierna presente su Amazon può invogliare ad averlo tra le mani. Andando più nel dettaglio il sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 14% sul prezzo di listino di questo top di gamma targato Samsung, ciò significa che il risparmio risulta essere di 130 euro ed il prezzo finale è di 799 euro.

Variazione del prezzo per il Samsung Galaxy S21 5G da 256 GB su Amazon

Dunque, non solo aggiornamenti software, come quello trattato di recente sulle nostre pagine. L’unica pecca di tale offerta è che non si può usufruire del servizio Prime, ciò significa che i tempi di spedizione risultano essere più lunghi del solito. Il prezzo però resta lo stesso, non c’è da dover pagare costi aggiuntivi riguardanti la spedizione, ma bisogna attendere anche più di una settimana per poterlo avere tra le mani. In genere viene spedito entro 4-5 giorni dall’acquisto.

Se si può attendere qualche giorno in più, non bisogna lasciarsi scappare un’occasione di questo genere ed avere tra le mani il Samsung Galaxy S21 5G ad un prezzo molto più conveniente rispetto al passato. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo dispositivo.

Innanzitutto il pezzo forte è senza dubbio il comparto fotografico grazie alla presenza di una fotocamera da 64MP con teleobiettivo, fotocamera frontale da 10MP e fotocamera Ultra-Grandangolare da 12MP. Migliorata di gran lunga anche l’autonomia del device grazie alla presenza di una batteria da 4000 mAh che permette di avere la carica per tutto il giorno. Da non sottovalutare infine il potente processore Exynos 2100 5nm che assicura massime prestazioni al Samsung Galaxy S21 5G..