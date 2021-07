Le riprese de Il Colore delle Magnolie 2 sono appena terminate: il life drama di Netflix con JoAnna Garcia Swisher, rinnovato dallo steamer dopo il debutto nel maggio 2020, era tornato in produzione per i nuovi episodi la scorsa primavera, in vista della première il prossimo anno. Proprio JoAnna Garcia Swisher, che interpreta Maddie nella serie, ha rivelato su Instagram la scorsa settimana che le riprese della seconda stagione dello show sono terminate.

L’attrice ha salutato il set de Il Colore delle Magnolie 2 con un post su Instagram che la ritrae nel suo “ultimo giorno sulla sedia con mia sorella, mentre concludiamo la stagione 2“: l’attrice appare in un video insieme alla sua truccatrice Stevie Symonette-Martin mentre è all’opera per trasformarla nella Maddie della serie.

La protagonista de Il Colore delle Magnolie 2 ha parlato di “sentimenti agrodolci” nel giorno dell’ultimo ciak, “perché mi mancherà così tanto questo gruppo“. Ma si è detta anche orgogliosa e molto eccitata all’idea che il pubblico possa finalmente “vedere cosa abbiamo combinato in Serenity“.

Inoltre ha auspicato che Il Colore delle Magnolie 2 non sia l’ultimo capitolo della storia e che arrivi un rinnovo per una terza stagione, segno che evidentemente la sceneggiatura della seconda si conclude ancora una volta con un finale aperto, proprio come era accaduto con la prima: “Non vedo l’ora che questo dream team composto da cast e troupe (si spera!) si riunisca al più presto per continuare il viaggio!” è l’augurio dell’attrice.

Di recente dal set de Il Colore delle Magnolie 2 è trapelato anche uno scatto del comparto maschile del cast: l’attore Brandon Quinn (Ronnie Sullivan nella serie) ha condiviso una foto che lo ritrae insieme ai colleghi Chris Medlin (Isaac Downey), Dion Johnstone (Erik Whitley), Justin Bruening (Cal Maddox), Shawn Passwaters (Dr. Howie Young) e Hunter Burke (Trotter Vidhyarkorn), recentemente promosso a volto regolare della serie.

Le riprese de Il Colore delle Magnolie 2 si sono svolte principalmente nella cittadina di Covington, in Georgia. Ora la stagione entrerà in post-produzione, ma secondo i piani iniziali di Netflix non basteranno cinque mesi per il suo debutto: l’uscita della stagione 2 è programmata infatti per l’inizio del 2022.

Il Colore delle Magnolie 2 è basata sui libri della serie omonima di Sherryl Woods, una storia di amicizia, famiglie e romanticismo ambientata nella città immaginaria di Serenity, nella Carolina del Sud. Nella seconda stagione tornano le migliori amiche Maddie (Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley) impegnate ad affrontare la vita, l’amore e gli affari nella loro affascinante cittadina in cui non mancano eventi drammatici, come l’incidente misterioso che ha chiuso la prima stagione.