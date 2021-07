La serie Huawei P50 verrà presentata giovedì prossimo 29 luglio. Più che normale è dunque che a meno di una settimana dal lancio si moltiplichino le anticipazioni sui modelli ammiraglia successivi ai Huawei P40. Quello di oggi riguarda la tecnologia di ricarica dei dispositivi che verranno e preannuncia una piccola grande rivoluzione nell’esperienza d’uso degli utenti.

Secondo un informatore Weibo (social cinese alter ego di Twitter) avrebbe reso noto che con i prossimi Huawei P50 giungerebbe una tecnologia di ricarica ultrarapida con caricatore di serie da 100 W. Per quanto non conosciamo ancora gli amperaggi delle batterie dei prossimi top di gamma, a conti fatti, questo potrebbe voler dire avere un device che si ricarica completamente in ben soli 20 minuti. Si tratterebbe di una vera e propria conquista per tutti coloro che hanno sempre fretta e vorrebbero di certo risparmiare tempo in questa operazione fondamentale.

Per quanto si parli insistentemente dell’innovativa tecnologia di ricarica per i Huawei P50 anche attraverso fonti di settore come Huawei Central, non è ancora detto su quali modelli il caricatore da 100 W sarà disponibile. Non ci sono dubbi sul top di gamma assoluto Huawei P50 Pro Plus, ossia il modello più accessoriato ma anche il più costoso. Allo stesso modo, tuttavia, lo stesso plus potrebbe arrivare pure a bordo dei Huawei P50 Pro, ovvero il modello intermedio della serie. Si nutrono invece poche speranze nei confronti della variante standard e di base Huawei P50. A tal proposito per questo aspetto, come per tutte le altre specifiche, ci toccherà attendere il prossimo 29 luglio. Per l’occasione verrà pure chiarito se i dispositivi verranno subito messi in vendita ovunque, in quali modelli (sia 4G che 5G). Ultimo dubbio che verrà svelato sarà pure quello relativo all’esperienza software a bordo dei telefoni, ossia se ovunque con Harmony OS.