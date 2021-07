Continua ad essere occupato il numero 1500 per fare richiesta del Green Pass per chi non lo ha ancora ricevuto? In realtà no, almeno nelle ultime ore, ma se qualcuno si aspettava la soluzioni ai suoi problemi per ottenere il certificato verde resterà di certo deluso. La funzione di recupero del famoso AUTHCODE per il download del lasciapassare resta inibita anche all’inizio di questo ulteriore weekend di luglio come nei giorni scorsi.

Sebbene non occupato il numero 1500, chi prova a contattare il recapito verde ad oggi si ritrova ad ascoltare un messaggio ben poco confortante: in pratica viene confermato (come facilmente intuibile) che la gran mole di richieste pervenute in questi giorni rende gli operatori tutti occupati. Il sistema di risposta automatica, invece di mettere in attesa l’utente, lo invita semplicemente a riagganciare e provare in un secondo momento: segno evidente che i tempi di attesa sarebbero a dir poco biblici.

Con la conferma del Green Pass obbligatorio dal prossimo 5 agosto per fruire di numerosi servizi, è indubbio che continuerà ad essere sempre occupato il numero 1500, per l’impossibilità di rispondere alle numerosissime richieste di chi è ancora a corto proprio del certificato. Il Ministero della Salute ha promesso un potenziamento del servizio, senza tuttavia fornire dei tempi certi al riguardo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le difficoltà dovrebbero essere superate anche in altro modo, dunque non facendo ricorso al solo numero 1500. sarebbe in arrivo una nuova piattaforma con la quale generare in autonomia il codice AUTHCODE per il Green Pass e dunque ottenere il documento. Staremo a vedere pure quali notizie arriveranno in questa direzione, magari già entro la fatidica data del 5 agosto con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto per il contenimento. Ogni novità in proposito sarà di certo comunicata attraverso i canali ufficiali del Ministero della Salute e dunque opportunamente comunicata.