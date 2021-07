La serie prequel di Dune ha trovato la sua showrunner. L’universo creato da Frank Herbert prende vita non solo sul grande schermo con il film di Denis Villeneuve, ma anche sul piccolo.

Si tratta di Diane Ademu-John, entrata a far parte del team di Dune: The Sisterhood nel ruolo di sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Jon Spaihts era stato precedentemente scelto per dirigere la serie, ma ha dovuto rinunciare nel novembre 2019 per concentrarsi sulla scrittura del secondo dei film del reboot di Dune.

Ambientato nell‘universo dell’epica serie di romanzi di Frank Herbert, la serie prequel di Dune, Due: The Sisterhood è raccontato attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie capacità grazie alla loro padronanza del corpo e della mente, le Bene Gesserit intrecciano sapientemente la politica feudale agli intrighi dell’Imperium, perseguendo piani propri che alla fine le condurranno sull’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.

Ademu-John ha recentemente lavorato come produttrice esecutiva e sceneggiatrice nella serie horror di Netflix The Haunting of Bly Manor. In precedenza, ha collaborato per Empire di Fox, The Originals e The Vampire Diaries di The CW, Medium e Crossing Jordan per NBC.

La serie prequel di Dune è uno dei numerosi show in arrivo su HBO Max che sono legati a nuovi film in uscita. Lo streamer sta anche lavorando alla serie Peacemaker con John Cena, che riprende il suo ruolo dal nuovo film Suicide Squad, così come a una serie su Gotham, legata agli eventi della pellicola The Batman con Robert Pattinson.

Per quanto riguarda il film Dune, reboot dell’omonima pellicola del 1984 di David Lynch, l’uscita nelle sale era prevista lo scorso anno. A causa della pandemia, è stato rimandato al 16 settembre in Italia. Il film, inoltre, sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il 3 settembre.