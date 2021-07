Dopo il nuovo decreto per il contenimento del Covid-19, ci si chiede se ci sia bisogno del Green Pass per i bambini sotto i 12 anni. La domanda è lecita dopo la stretta delle misure di contenimento per molti luoghi al chiuso dove sarà necessario esibire il certificato verde. Considerato che i più piccoli non possono accedere alla campagna vaccinale, ci sono comunque degli obblighi per frequentare ristoranti al chiuso, palestre, ma anche cinema, teatri e musei? Cerchiamo di capirlo per fugare ogni dubbio.

In un primo momento si era temuto per fosse necessario proprio il Green Pass per bambini sotto i 12 anni in caso di cena o pranzo al ristorante o di fruizione di tutti quei luoghi pubblici al chiuso come nel caso di eventi e cerimonie. Ebbene, mancando la possibilità del vaccino, sembrava scontato che l’unica strada percorribile (a parte un certificato di guarigione dal Covid-19), fosse quello di effettuare dei tamponi all’occasione. Il Governo Draghi, con l”ultimo decreto, pone però un limite ben preciso: ai minori di 12 anni non è fatto obbligo di esibire un Green pass recandosi presso musei, cinema, teatri, ma neanche in palestra o nei ristoranti al chiuso.

Se il Green Pass per i bambini sotto i 12 anni non è necessario, qual è invece la situazione che riguarda gli adolescenti al di sopra di questo limite di età? A questi ultimi, al contrario, verrà richiesto il certificato verde in tutte le situazioni sopra elencate, a partire dal prossimo 5 agosto. Esattamente come per gli adulti, anche ai più giovani sarà richiesto che conferma l’avvenuta vaccinazione (anche di una sola dose) oppure la guarigione da Covid-19 come il possesso di un tampone negativo entro le 48 ore dal momento in cui si vuole usufruire un qualsiasi servizio di quelli menzionati. La norma è chiara e precisa e non ammette scappatoie.