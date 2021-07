Fino all’Ultimo Battito e Cuori sono le novità che apriranno la nuova stagione televisiva di Rai1. Da una parte Marco Bocci dall’altra Matteo Martari e in mezzo il fil rouge del medical drama tra famiglie in crisi e ricerca. I palinsesti di Rai1 rivelano che Fino all’Ultimo Battito occuperà il prime time del giovedì a partire dal 23 settembre mentre Cuori debutterà il 19 e 20 settembre per poi fermarsi, almeno in queste prime anticipazioni, al lunedì sera.

Salvo cambiamenti, quindi, Fino all’Ultimo Battito e Cuori sono le fiction che daranno il via ad una stagione che si preannuncia davvero affollata e combattiva alla luce dei ritardi di alcuni “ritorni” per via degli stop dovuti al Coronavirus, quale sarà la reazione del pubblico?

Inutile dire che su alcune scelte editoriali ha pesato molto il successo di Doc Nelle tue Mani con Luca Argentero ma non è detto che tutti i medical abbiano lo stesso appeal sul pubblico, come andranno le cose per i personaggi di Bocci e Martari e qual è la trama delle due fiction?

La trame di Fino all’Ultimo Battito e Cuori

In Fino all’Ultimo Battito, Marco Bocci sarà Diego Mancini, 40 anni, cardiochirurgo, innamorato di Elena, papà di Paolo. Quando finalmente lei ottiene il divorzio dal primo marito e può sposare il suo grande amore, ecco che tutto cambia per via di una cardiopatia riscontrata in Paolo. A quel punto il padre, un affermato medico, ha un solo obiettivo: salvare la vita di suo figlio anche scendendo a compromessi inaspettati.

La regia della fiction è di Cinzia TH Torrini e al fianco di Marco Bocci ci saranno Bianca Guaccero, Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi. Fino all’Ultimo Battito andrà in onda per un totale di sei serate.

Tutt’altra cosa sarà Cuori. La fiction con Matteo Martari porterà il pubblico nella Torino del 1967 quando Cesare Corvara, primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, è pronto per il grande momento, il trapianto di cuore. A sostenerlo nell’impresa il suo pupillo, Alberto Ferraris, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre e poco propenso a cedere ai limiti della scienza.

Dalla parte opposta c’è Enrico Mosca, capo chirurgo pronto a tutto per sostituire Corvara alla prima occasione. A scompaginare tutto arriva dagli Stati Uniti Delia Brunello (Pilar Fogliati), una delle prime specialiste nel settore ma costretta a fare i conti con un ambiente fortemente maschile e maschilista. La regia della fiction è affidata a Riccardo Donna e andrà in onda in un totale di 8 prime serate dal 19 e 20 settembre.