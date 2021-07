Il tribunale di Milano, dopo l’esito dell’azione ordinaria del Movimento Consumatori, ha confermato il provvedimento cautelare del giugno 2018, proibendo a WindTre di adottare, usare e raccogliere gli effetti nei contratti di rete fissa di clausole che regolano rinnovi e pagamenti a 28 giorni o 8 settimane. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, la sentenza dispone anche l’obbligo, nei confronti di WindTre, di restituire le somme erose ai consumatori, che, pur avendo proceduto all’attivazione di un contratto di rete fissa nel periodo compreso tra il 1 giugno 2016 ed il 5 aprile 2018, hanno poi deciso di recedere rispetto all’abbonamento.

Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento Consumatori, ha espresso tutta la propria soddisfazione a riguardo, affermando che il Movimento Consumatori si prodigherà affinché WindTre rispetti quanto predisposto dal tribunale di Milano. Il gestore unico, a propria volta, dovrà mettere al corrente gli utenti interessati attraverso un avviso dedicato sul proprio sito e su alcuni quotidiani nazionale, aggiungendo un’informativa completa e dettagliata in fattura ed inoltrando una lettera agli ex clienti Wind, oltre che soddisfare, entro un periodo massimo di 30 giorni dall’avvenuta ricezione delle richieste, le domande di restituzione dei compensi di rete fissa corrisposti dai consumatori in adempienza alle clausole o alle pattuizioni di contratto ritenute illegittime.

Speriamo di potervi dare altre notizie quanto prima in merito all’erogazione delle somme erose in relazione alla tariffazione a 28 giorni o 8 settimane, che ormai è stata bollata come un pratica scorretta nei confronti dei consumatori. Ricorderete un po’ tutti cosa significava veder scadere la propria offerta dopo 28 giorni, che automaticamente faceva scattare, alla fine dell’anno solare, il pagamento di una mensilità in più rispetto alla fatturazione mensile, che ha ripreso poi a funzionare per tutti i provider dopo le varie disposizioni legali. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.