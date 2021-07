La prossima stagione di Serie A è ormai alle porte. Manca giusto un mese all’inizio del campionato, quando il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà il Venezia (neo promossa) allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad oggi, gli azzurri si trovano in ritiro a Dimaro, nel Trentino, per la preparazione atletica, tecnica e tattica. I ragazzi di Spalletti sono anche reduci dalla prima amichevole, disputata sul campo di Carciato contro i dilettanti della Bassa Anaunia, battuti per 12-0. Adesso la compagine del presidente Aurelio De Laurentiis è pronta a scendere di nuovo in campo per la seconda uscita stagionale, questa volta contro la Pro Vercelli, squadra che milita in Lega Pro. Scopriamo insieme dove vedere in diretta TV ed in streaming il match.

Per Napoli-Pro Vercelli c’è un’interessante novità che riguarda l’intera tifoseria: infatti, a differenza della precedente sfida, la seconda amichevole sarà trasmessa in diretta esclusiva ed in chiaro dall’emittente regionale campana Canale 21. A renderlo noto è stato il canale televisivo stesso, che lo ha comunicato tramite un post sui propri profili social affermando appunto che, sabato 24 luglio dalle ore 17.00, ci sarà un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi azzurri con la trasmissione in diretta esclusiva di Napoli-Pro Vercelli. Negli studi di Canale 21 ci saranno Titti Improta, Pampa Sosa e Peppe Iannicelli. Da Dimaro, invece, la telecronaca sarà affidata ad Umberto Chiariello con il commento tecnico di Francesco Turrini.

La trasmissione della seconda amichevole Napoli-Pro Vercelli non sarà visibile in diretta ed in chiaro solo su Canale 21, ma anche su Sky Sport. Quello contro la squadra piemontese di Lega Pro si tratta dell’ultimo test che gli uomini di Spalletti disputeranno in quel di Dimaro e verrà trasmesso in diretta dai canali Sky Sport Football (Canale 203) a partire dalle ore 17.30 ed in diretta streaming su Sky Go. Ovviamente, tutti coloro che sono abbonati al pacchetto Sky Calcio potranno vedere il match gratuitamente.