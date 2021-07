Chicago P.D. 7 torna in onda con tre nuovi episodi a pochi giorni dal maxi crossover che ha portato in prima serata una corsa contro il tempo e contro un virus letale che continuava a mietere vittime. La corsa della serie firmata da Dick Wolf continua e la prossima settimana, venerdì 20 luglio, saremo già a metà della stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno ma ai danni di chi?

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Chicago P.D. 7 rivelano che sarà ancora una volta Voight quello in crisi e tutto per via di un caso che lo riguarderà molto da vicino.

Ad andare in onda saranno gli episodi 8, 9 e 10 dal titolo, rispettivamente, Nessun rimpianto, L’assoluzione e Compassione in cui una donna viene trovata uccisa e a seguito delle indagini si scopre il collegamento con un’altra donna scomparsa da sette anni. Halstead, logorato dai sensi di colpa, cerca di aiutare Angela e Bobby. Si trova però nel posto sbagliato al momento sbagliato e viene rapito insieme alla donna.

Infine, Voight, a patto che Angela non racconti mai la verità sul defunto marito Marcus, la lascia libera nonostante abbia commesso un tentato omicidio.

Prima di vedere i tre episodi sopra illustrati, però, Chicago P.D. 7 tornerà in onda oggi, 23 luglio, con tre nuovi episodi in cui due rapinatori perderanno il controllo facendo una vittima durante il loro ultimo colpo in un ristorante. Dall’altro lato, Voight sarà alle prese con un nuovo sistema di riconoscimento facciale per riuscire a trovare l’assassino di due bambini, questo lo porterà a superare i limiti leciti o a sbagliare persona?

Infine, nell’ultimo episodio della serata dal titolo L’informatore, Hailey coinvolge nel caso Cameron, un suo informatore di vecchia data, in un nuovo caso ma l’uomo viene ucciso. Cosa ne sarà di lei adesso?