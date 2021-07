Fa discutere in queste ore la notizia che riguarda l’Olanda con 1000 positivi in più dopo un festival. In tanti, anche tra le testate italiane, parlano di persone vaccinate, al punto che la vicenda avrebbe messo in discussione l’efficacia delle somministrazioni per questi ragazzi. Insomma, all’evento si poteva accedere solo esibendo una sorta di green pass, per semplificare al massimo la storia. Necessari alcuni chiarimenti, come avvenuto ieri a proposito dell’abrogazione di un decreto legge che risale al mese di maggio qui in Italia.

Alcune precisazioni sull’Olanda con 1000 positivi vaccinati dopo un festival

Quali sono gli aspetti da chiarire sull’Olanda con 1000 positivi vaccinati dopo un festival? Se da un lato è vero che ci sono stati più di 900 contagiati dopo l’evento e che per accedere all’area fosse necessario esporre un documento che richiama molto il green pass, allo stesso tempo bisogna porre l’accento su più fattori. In primo luogo, questi soggetti non erano tutti vaccinati, considerando il fatto che si poteva partecipare al festival anche con un tampone negativo effettuato nei giorni precedenti.

Non è un caso che l’organizzazione ipotizzi che il focolaio si sia sviluppato soprattutto durante il viaggio di questi ragazzi. Poi, inconsapevolmente, i contagiati hanno continuato a trasmettere il virus in pieno svolgimento del festival. In questo modo è stato eluso anche il controllo verso coloro che avevano un tampone negativo effettuato prima di partire. Ancor più importante, poi, ricordare a tutti che, ad oggi, la vaccinazione non escluda la positivizzazione e l’eventuale trasmissione del virus, seppur in misura meno significativa.

La somministrazione, infatti, torna utile per portare vicino allo zero le probabilità di ammalarsi e di finire all’ospedale. Ecco perché occorre dare la giusta lettura alla storia dell’Olanda con 1000 positivi vaccinati dopo un festival. Vedremo come evolveranno le cose.