Potremmo definirla ormai bufala ciclica quella relativa all’eclissi di luna del 27 luglio 2021 qui in Italia. Si tratta in tutto e per tutto di una fake news che si spiega in pochissimi secondi, considerando quanto vi abbiamo riportato esattamente un anno fa sul nostro magazine. Cerchiamo di andare fino in fondo a questa storia, perché troppo spesso sui social vengono ricondivise notizie in modo superficiale, senza dare il giusto peso alla contestualizzazione di un fatto. Quello raccontato oggi, non a caso, è un esempio emblematico sotto questo punto di vista.

Come nasce la bufala ciclica sull’eclissi di luna del 27 luglio 2021 qui in Italia

In particolare, è interessante capire insieme come nasca una bufala che torna attuale a cadenza annuale, in relazione alla presunta eclissi di luna in programma il prossimo 27 luglio 2021 in Italia. L’ho accennato in precedenza, la spiegazione l’abbiamo fornita dodici mesi fa. Per farvela breve, si tratta di un fatto già accaduto nel 2018. Appare evidente che in tanti ricondividano video e post ormai vecchi, pensando che l’evento si verificherà tra pochi giorni. La realtà dei fatti è diversa.

Basti pensare a quanto riportato di recente da Vercalendario, secondo cui è sufficiente citare in un contesto simile i calcoli di ingegneri della NASA. Da un banale approfondimento sul tema, infatti, si apprende che il prossimo evento di eclissi lunare è in programma il prossimo 19 Novembre 2021. Al contempo, il prossimo appuntamento di eclissi solare è previsto invece il 4 Dicembre 2021. Morale della favola? Totalmente inutile organizzarsi ad inizio settimana per non perdersi un evento da sempre molto atteso.

Ricordate, nessuna eclissi di luna in vista il 27 luglio, al contrario di quello che leggerete sui social nei prossimi giorni. Si parla inconsciamente di un evento di tre anni, attualizzato per errore. Le date dei prossimi eventi sono quelle appena riportate e al momento non sono previste ulteriori variazioni.