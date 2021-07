Sono estremamente interessanti le indicazioni che arrivano oggi 23 luglio direttamente dal mondo Huawei, per quanto riguarda la questione HarmonyOS 2.0, se pensiamo al fatto che l’aggiornamento risulta ora disponibile in versione stabile su ben 27 device. Il discorso, giusto premetterlo, va contestualizzato alla Cina, ma è si tratta ugualmente di un segnale importante per il pubblico europeo. Il medesimo scenario, infatti, potrebbe configurarsi qui da noi a stretto giro dopo le novità riportate ad inizio mese sull’evoluzione del pacchetto software.

Tanti Huawei con HarmonyOS 2.0 stabile dal 23 luglio in Cina

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, la situazione sta evolvendo molto rapidamente con Huawei, in riferimento ai tanti device che potranno finalmente contare sull’aggiornamento impostato con HarmonyOS 2.0 stabile. La svolta scatta ufficialmente da oggi 23 luglio in Cina, secondo quanto riportato da Huawei Central, al punto che possiamo concentrarci su quasi trenta dispositivi che dopo una lunga attesa possono iniziare a fare ufficialmente questo step.

Passando a questioni più pratiche, le novità di questo venerdì coinvolgono i vari Huawei Mate X, Mate Xs, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X, Mate 20 X 5G, Nova 8 SE, Nova 7 SE 5G, Nova 7 SE 5G Lohas Edition, Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition, Nova 6 SE, Nova 5 Pro, Nova 5, Nova 5i Pro, Nova 5z, Enjoy 20 Pro 5G, Enjoy Z 5G ed Enjoy 20 Plus 5G.

Abbiamo poi altri device a chiudere il discorso, come Huawei Maimang 9 5G, Huawei MatePad 10.4 pollici MatePad 5G 10.4, Huawei MediaPad M6 Turbo Edition, MediaPad M6 8.4, fino ad arrivare a Huawei MediaPad M6 10.8. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità nel corso delle prossime settimane, soprattutto in termini di aggiunte che potrebbero fare la differenza per il pubblico che si ritrova con un modello potenzialmente compatibile con HarmonyOS 2.0. Ritenete ci siano esclusioni eccellenti?