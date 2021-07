Lossless e Spatial Audio arrivano in via ufficiale su Apple Music per Android, dopo un periodo di beta testing durato pressoché un mese. L’audio spaziale con Dolby Atmos ed i nuovi formati lossless erano già disponibili da un certo periodo di tempo a bordo dei dispositivi iOS. Il changelog, oltre all’esperienza di ascolto spaziale sui device compatibili, rivela, tra le altre novità, l’audio lossless, che regala un ascolto senza compromessi, con precisione bit-per-bit, la dissolvenza incrociata automatica (fusione di ogni traccia musicale con quello successivo per una migliore esperienza sonora) ed una migliore ricerca della libreria (in maniera tale da riuscire a trovare più semplicemente la vostra musica preferita con la ricerca online).

L’audio spaziale Dolby Atmos potrà essere abilitata e disabilitata sui dispositivi compatibili attraverso le relative impostazioni di Apple Music, dove è possibile anche selezionare il formato dei contenuti scegliendo tra le quattro opzioni consentite (efficienza elevata, alta qualità, lossless e high-resolution lossless). Proprio come accade su iOS, l’audio lossless, che ricordiamo impiegata la codifica ALAC, verrà disattivato di default. Riconoscerete subito le tracce musicali con supporto all’audio spaziale e lossless tramite la visione dell’apposita etichetta. Sono migliaia i brani in audio spaziale che affollano il catalogo del servizio di streaming musicale della mela morsicata, peraltro in continua crescita. Del resto, Apple sta imbastendo collaborazioni con cantanti ed etichette per aggiungere la funzione alle nuove uscite ed ai migliori brani del catalogo.

Il lossless audio è disponibile su tutto il catalogo di Apple Music, che conta più di 75 milioni di tracce musicali. Provate subito ad aggiornare Apple Music per Android dal Google Play Store per godere delle nuove funzioni di Lossless e Spatial Audio sui device compatibili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.