Il co-showrunner di Lucifer, Joe Henderson, ha smentito le teorie secondo cui lo show fantasy avrebbe ricevuto un altro rinnovo a sorpresa dopo la sesta stagione.

La serie avrà un proprio panel durante l’evento virtuale del San Diego Comic-Con (appuntamento a sabato 24 luglio), che per il secondo anno consecutivo si svolgerà “At Home” a causa della pandemia in corso. Lo sceneggiatore e produttore ha anticipato ai fan di Lucifer di cosa avrebbe parlato nel corso del panel.

“Di qualunque cosa si possa parlare…” ha scritto accanto a un’emoji con una faccia pensante, facendo supporre ai suoi followers su Twitter che l’intero team creativo stia segretamente aspettando il momento giusto per rivelare un possibile rinnovo per una settima stagione.

Nelle risposte, la giornalista di Entertainment Weekly, Merrill Barr ha scherzato al riguardo: “Giuro su [Dio] se annunciate un nuovo rinnovo a sorpresa…”, al che Henderson ha risposto scherzando: “Ah! Posso confermare che non sta succedendo!“

L’anno scorso, Kevin Alejandro, che interpreta il detective della omicidi Dan Espinoza, ha parlato del momento in cui Netflix ha scioccato i fan (e gli autori) confermando che lo show sarebbe tornato per una sesta puntata.

Ha ricordato: “Tutti noi siamo entrati nella [stagione cinque], e abbiamo continuato per tutto il viaggio, fino al penultimo episodio, pensando che questo fosse il nostro finale di serie. Che questo fosse l’ultimo. Tutti pensavano di aver chiuso la storia, ed era quella l’impressione, fino a quando Netflix non ha cambiato idea. Ed eccoci qua, siamo tornati per un altro anno!”

Niente nuovo rinnovo: Lucifer non farà più alcuna sorpresa ai fan, dato che la storia si concluderà quindi con la sesta stagione, che dovrebbe uscire nel 2022 su Netflix (le prime cinque sono disponibili sulla piattaforma). La seconda parte di Lucifer 5 ha debuttato il 28 maggio 2021.