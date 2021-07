C’è la necessità di prepararsi per tempo per vedere DAZN, considerando che (almeno per il momento e come raccontato in questi giorni) non ci saranno canali digitali disponibili per tutti per vedere le partite di serie A con il servizio. Non resta altro dunque che lo strumento dello streaming dei contenuti: si, ma da quali televisori o accessori e magari anche console?

Dalla pagina ufficiale del servizio DAZN è possibile ottenere l’elenco esatto dei dispositivi con i quali sarà possibile vedere la serie A a partire dalla fine del mese di agosto, con le relative istruzioni per accedere a tutti i contenuti della piattaforma. Uno degli strumenti più gettonati sarà di certo la Fire TV Stick Amazon nelle sue molteplici varianti, anche in 4K per una visione al massimo della qualità. Il costo esiguo della chiavetta, in promozione anche a partire da 19,90 euro, orienterà molti abbonati proprio verso questa scelta.

Come si può vedere DAZN ancora, oltre che con la Fire Stick? I contenuti saranno visualizzabili anche con Android TV e Apple TV e pure con Google Chromecast, LG TV e LG Web OS TV; non mancano all’appello neanche le smart TV Panasonic, Samsung, Sony, Hisense e l’ormai nota TIM Box.

Per vedere DAZN dal televisore ma sempre godendo di una connessione di rete, sarà anche possibile ricorrere ad una delle più recenti console di gioco, pure abbastanza diffuse in Italia. I contenuti saranno dunqu e fruibili dall’ultimissima Playstation 5 ma anche dalla PlayStation 4 e 4 Pro. Per quanto riguarda le soluzioni Microsoft c’è pieno supporto per Xbox One e One S, Xbox One X, Xbox Serie X e Xbox Series S. Insomma, le alternative non mancano, considerando pure che l’app del servizio è pure disponibile per smartphone e tablet Android come per iPhone e iPad Apple sui rispettivi Play Store e Apple App Store.