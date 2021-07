Le repliche di Vivi e Lascia Vivere non funzionano: Rai1 decide di cambiare programmazione in seguito al flop di ascolti dopo la prima puntata, riproposta domenica 18 luglio (registrando solo un misero 8,8% di share).

Stessa sorte per La Vita Promessa, che ha ottenuto il 9,2%. Complice l’estate, le fiction in replica non riescono a decollare in questo periodo. E la Rai non può certo accontentarsi di un simile risultato, abituata a fare picchi di ascolti.

Da quanto si apprende, la rete ammiraglia cambia quindi programmazione: stop alle repliche di Vivi e Lascia Vivere e La Vita Promessa per dare spazio ai film in prima serata, molto più adatti al periodo estivo. La bocciatura delle serie era scontata: il pubblico preferisce i gialli e i polizieschi, insomma prodotti che hanno il classico caso della settimana e che riesca a tenerli incollati allo schermo.

Per questo motivo fiction come Il giovane Montalbano e Lolita Lobosco stanno ottenendo un gran successo in termini di ascolti su Rai Premium, anche se riproposti in replica. In particolare, la serie prequel del Commissario Montalbano viene spesso mandata in onda anche sulla rete ammiraglia come sorta di “tappabuchi”, e funziona: il nome Montalbano è sinonimo di garanzia da ormai vent’anni.

Quando rivedremo le repliche di Vivi e Lascia Vivere? Al momento non è dato sapere. Trasmessa lo scorso anno, la fiction con Elena Sofia Ricci aveva riscosso un gran successo di pubblico, con punte di oltre 7 milioni di spettatori. Una seconda stagione non è da escludersi, ma non è ancora nei piani della produzione.

Gli utenti sui social invece chiedono a gran voce il ritorno de L’Amica Geniale in attesa della terza stagione, prevista tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

E così i palinsesti estivi Rai cambiano ancora una volta: stop alle repliche delle fiction e via libera invece ai film in prima serata.