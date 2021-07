Il momento più temuto della stagione è arrivato: Squadra Speciale Cobra 11 25 questa sera chiuderà i battenti, almeno per un po’. Ufficialmente quelli in onda oggi, 22 luglio, su Rai2, sono gli ultimi due episodi della serie, almeno per il momento visto che, salvo cambiamenti, Semir e i suoi torneranno il 10 e 17 agosto con altri episodi.

Quelli che vedremo nel prime time della seconda rete Rai1 sono gli episodi della 48esima stagione che in Patria ancora non sono andati in onda e che, quindi, saranno in scena in anteprima mondiale, cosa ne sarà di Semir e della sua nuova compagna di avventura Vicky?

Il decollo e Identità sono i titoli degli episodi di Squadra Speciale Cobra 11 25 in onda questa sera e se da una parte ci sarà uno giovane studente pilota coinvolto in un incidente, dall’altro ci sarà un lavoro sotto copertura per l’LKA e così Marc Schaffrath si troverà faccia a faccia con Vicky. Ma andiamo per ordine.

Nel primo episodio in onda oggi, uno giovane studente rimane coinvolto in un incidente in autostrada e a quel punto nel bagagliaio della sua auto viene beccato con diversi chili di cocaina. Semir e Vicky indagano su una scuola di volo per piloti professionisti, mentre, a seguito del rapimento di un tirocinante, i due si rendono conto che che la droga non è il centro delle indagini.

Poco dopo l’incontro tra Vicky e Marc, un uomo di nome Rupert irrompe nell’appartamento di Vicky e afferma che proprio lui ha rapito la sua ragazza Maja. Lei va subito in crisi mentre Semir è pronto a fermare Rupert, qualcuno sta mentendo ma chi? Vicky potrebbe mettere in pericolo persone innocenti come ha già fatto in passato, sarà così che finirà questa sera?

Squadra Speciale Cobra 11 25 torna il 10 agosto con due episodi in cui Roman Kramer è costretto a prendere decisioni importanti quando il figlio Nino e l’amico Leonhard finiscono nel mirino del criminale che vuole risolvere il problema a modo suo. Toccherà a Semir e Vicky intervenire ma Kramer ha già preso il controllo di tutto, fino a dove si spingerà?