Sandra Oh sale in cattedra diventando La Direttrice nell’omonima serie Netflix, in arrivo a fine agosto: si tratta del debutto dell’attrice canadese di origine coreana, 50 anni appena compiuti e 2 Golden Globes in carriera, in un format originale dello streamer. Il primo trailer offre uno sguardo alla serie e ai personaggi che popolano la storia.

Netflix presenta La Direttrice come “una serie dramedy“, che segue le vicende della direttrice del Dipartimento di Inglese di un’importante università. La docente in questione è interpretata da Sandra Oh, che già nel teaser si appropriava con soddisfazione – e un pizzico di goffaggine – della sua sedia (The Chair, è il titolo originale della serie creata da Amanda Peet e prodotta dagli ex showrunner di Game of Thrones DB Weiss e David Benioff).

Ne La Direttrice il personaggio di Oh, la dottoressa Ji-Yoon Kim, fa la storia come prima donna di colore a presiedere il dipartimento di inglese della fittizia Pembroke University. Tuttavia, inizia a chiedersi se sia adeguatamente preparata ad assumersi questa grossa responsabilità quando la sua amministrazione viene immediatamente coinvolta in una controversia su un professore (Jay Duplass), finito sotto indagine per “una grave questione di reputazione“. Da prima donna a capo del dipartimento nonché uno dei pochi membri di colore dello staff dell’università, questa sarà solo la prima di una serie di sfide che la professoressa Kim dovrà affrontare.

Nel trailer de La Direttrice, Kim dice ai suoi colleghi che il dipartimento è “in grave crisi” e che questa promozione a capo del dipartimento inizia a sembrarle uno scaricabarile: “Mi sento come se qualcuno mi avesse consegnato una bomba a orologeria perché voleva assicurarsi che una donna la tenesse in mano quando esplode” aggiunge la protagonista, che tuttavia ha intenzione di risolvere i problemi e “smuovere le cose” per migliorare la situazione che preoccupa docenti, studenti e l’intera università.

Oltre a Sandra Oh e Jay Duplass nel cast de La Direttrice figurano Holland Taylor (Bill & Ted Face the Music, Hollywood), Bob Balaban (The French Dispatch), Nana Mensah (Bonding), David Morse (Blindspot) e Everly Carganilla (Yes Day). La serie debutta il 27 agosto su Netflix.