Il colosso di Seul sta lavorando duramente per rendere i suoi telefoni pieghevoli più attraenti per gli utenti finali mediante progressi tecnologici e prezzi tendenzialmente più bassi. Come riportato da ‘SamMobile‘, alcune settimane fa è trapelato che i prossimi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 avrebbero avuto un prezzo più basso rispetto ai loro predecessori. Ora, un nuovo report ha divulgato il costo finale dei nuovi dispositivi pieghevoli insieme alle date di pre-ordine e le iniziative promozionali che accompagneranno il lancio (tutte informazioni da prendere con le pinze visto che, aleno per il moment, non c’è ancora nulla di ufficiale).

La versione da 256GB del Samsung Galaxy Z Flip 3 costerà 1.254.000 KRW (circa 1.090 dollari) in Corea del Sud. Mancherà il modello da 128GB. Le varianti da 256 e 512GB del Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbero avere un prezzo rispettivamente di KRW 1.999.000 (circa 1738 dollari) e KRW 2.098.000 (circa 1825 dollari). Tali importi si riferiscono alle varianti dei dispositivi dei vettori sudcoreani LG Uplus, KT e SKT. Si afferma anche che il colosso di Seul inizierà ad accettare i pre-ordini per i suoi prossimi telefoni pieghevoli localmente a partire dal 12 agosto 2021. Gli smartphone raggiungeranno gli scaffali dei negozi in Corea del Sud il 27 agosto (tempi abbastanza rapidi, quindi).

Apparentemente, l’inventario iniziale per il Samsung Galaxy Z Fold 3 prevede la spedizione di meno di 3 milioni e 100 mila unità (meno di 3 milioni e 400 mila unità perquanto concerne il Samsung Galaxy Z Flip 3). Il produttore sudcoreano offrirà in regalo le Samsung Galaxy Buds 2, un piano Samsung Care+ di 1 anno ed una custodia. La società potrebbe proporre offerte simili anche in altri Paesi, se non proprio uguali. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.