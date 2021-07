Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 nero da 64GB di memoria interna, l’ultimo arrivato in casa Apple che gode di un ottimo sconto sul famoso sito di e-commerce. Sappiamo come a breve sarà svelata la nuova serie di top di gamma targata Apple, ma prima di allora è ancora possibile acquistare gli ultimi flagship ad un prezzo molto più conveniente rispetto solo a poco tempo fa.

Il prezzo dell’iPhone 12 su Amazon oggi 22 luglio

Torniamo sull’argomento, dunque, dopo oltre due settimane dal nostro ultimo articolo a tema. Se siete quindi ancora indecisi sull’acquisto o meno di un iPhone 12, sicuramente l’offerta odierna presente su Amazon potrebbe farvi capitolare. C’è un bel 20% di sconto rispetto al prezzo di listino, ciò significa che questo top di gamma dell’azienda di Cupertino può essere acquistato con un risparmio di ben 190 euro. Amazon propone l’iPhone 12 nero da 64GB al costo di 749 euro ed è una delle offerte più interessanti presenti sul web.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente di acquistare questo dispositivo di ultima generazione. L’iPhone 12 appartiene anche al servizio Prime, ciò significa che non è soggetto alle spese di spedizione e che può arrivare nelle vostre case nel giro di 24 ore. Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni e sfruttare gli stessi vantaggi.

Come accennato in precedenza questo iPhone 12 è l’ultimo top di gamma proposto sul mercato smartphone da Apple e vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di tale device. Si parte da un super display Retina XDR da 6,1 pollici dotato di vetro ceramic shield, il più resistente in circolazione. Non manca il 5G che permette download davvero rapidi e streaming di qualità.

Il pezzo forte è il comparto fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Non da meno risulta essere il comparto hardware grazie alla presenza del super processore A14 Bionic. Infine, non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere, la migliore in circolazione. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.