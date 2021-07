Siamo sempre più vicini all’uscita di FIFA 22, se pensiamo al fatto che l’appuntamento dovrebbe essere fissato anche per il pubblico italiano il prossimo 1 ottobre, mentre in questi giorni risulta in distribuzione la demo del nuovo titolo EA Sports per PS5 e PS4. Il tutto, senza dimenticare questioni puramente legate al marketing di questo titolo, come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi all’interno del nostro magazine, considerando il fatto che l’utenza può già muoversi sul fronte dei preordini.

Cosa sappiamo sull’uscita di FIFA 22 e sulle differenze tra PS5 e PS4

Come stanno le cose al momento? Per quanto riguarda l’uscita di FIFA 22 non dovremmo avere brutte sorprese. Tutti gli indizi ci portano con decisione alla data del 1 ottobre. La demo in distribuzione in questi giorni appare ancora abbastanza acerba, motivo per il quale credo sia improbabile che la tabella di marcia possa subire delle modifiche in grado di accorciare i tempi. Insomma, abbiamo riscontri molto chiari sull’argomento per ora, ma restiamo vigili in caso di aggiornamenti significativi.

Al di là delle indicazioni relative all’uscita di FIFA 22, è importante concentrarsi anche sulle differenze tra PS5 e PS4. In particolare, al momento pare che gli addetti ai lavori si stiano concentrando principalmente sull’advanced 11vs11 match capture, senza dimenticare l’implementazione del machine learning. Il primo plus consente agli utenti di godersi un’esperienza di gioco più veritiera e realistica, grazie ai movimenti dei giocatori che prendono spunto da partite realmente disputate e non da prove effettuate in uno studio.

Nel secondo caso, invece, ci potremo godere un’intelligenza artificiale avanzata, coi giocatori che apprenderanno in base al pregresso. In particolare, i protagonisti in campo saranno in grado di apprendere nuovi pattern, affinché sia più semplice adattarsi allo stile del giocatore. Dunque, non possiamo concentrarci solo sull’uscita di FIFA 22 in questi giorni.