Chi ha atteso per molto tempo e poi ottenuto il bonus 2400 euro su carta RdC, ad integrazione del sussidio già fruito, deve sapere che la quota ricevuta non sarà sempre disponibile e pronta all’uso. C’è piuttosto un limite temporale ben preciso entro cui tutta la quota andrà spesa o altrimenti persa.

Dopo aver dato notizia delle prime segnalazioni di integrazione del bonus 2400 euro sulla carta del Reddito di Cittadinanza nei giorni scorsi, preme far sapere agli interessati che la cifra ha una sorta di scadenza e pure ben precisa. La stessa INPS, alle specifiche richieste di un utente sul suo canale social Twitter, ha specificato proprio cosa dovranno fare i cittadini beneficiari per non perdere l’occasione di utilizzare una cifra importante ottenuta come aiuto nel periodo di pandemia.

Tutta la cifra del bonus 2400 euro su carte RdC andrà spesa entro la fine del mese successivo a quello di accredito. Un semplice esempio pratico è doveroso per chiarire il limite temporale: nel caso di somma a disposizione dai giorni intorno al 20 luglio (come è accaduto per molti beneficiari), l’intero importo resterà a disposizione per le spese e i consumi entro e non oltre il 31 agosto. Anche solo 1 euro o pochi centesimi non utilizzati per l’ultimo giorno del mese prossimo non saranno neanche più visibili proprio sulla carta.

Cittadini avvisati dunque, almeno quelli destinatari sia del Reddito di Cittadinanza che del bonus 2400 euro. Resta alquanto scontato e logico che, chiunque non ha ancora ricevuto la somma spettante e magari la ritroverà accreditata solo nei primi giorni di agosto, avrà tutto il tempo di spendere l’importo entro la fine del mese di settembre. Va detto, in ogni caso, che proprio in questi giorni la maggior parte dei cittadini interessati dal contributo dichiarano di averlo ricevuto, oramai senza più ulteriori attese.