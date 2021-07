L’Assistente di Volo 2 ci sarà? Si conclude stasera, 22 luglio, la prima stagione della dark comedy con Kaley Cuoco, tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian.

La dark comedy segue le vicende di Cassie, una spericolata e alcolista assistente di volo che si ritrova coinvolta in un omicidio. Dopo aver passato la notte con un passeggero di prima classe, la donna si risveglia con il suo cadavere nel letto. Invece di chiamare la sicurezza, Cassie preferisce ripulire la scena del crimine, anche perché incapace di ricordare quanto accaduto la sera precedente. Di ritorno a New York, lei e l’intera cabin crew viene interrogata dall’FBI in merito all’omicidio. Ben presto, Cassie sospetta che potrebbe essere lei l’assassina.

Stasera andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione, in particolare l’1×07 dal titolo Doppio inganno e l’1×08 intitolato Arrivi e partenze.

Nel primo, Cassie è costretta a lavorare con un nuovo sorprendente alleato mentre riconsidera tutto quello che è successo a Bangkok. La vita di Megan inizia ad implodere quando suo marito affronta le conseguenze delle sue azioni.

Nel finale di stagione, Cassie si trova faccia a faccia con l’assassino di Alex; Annie fa una rivelazione sorprendente; Megan ne esce con le mani pulite.

L’Assistente di Volo 2 è stata confermata lo scorso anno da HBO Max, dopo il finale della prima stagione. Concepita come serie limitata, la dark comedy ha ricevuto il plauso della critica portando Kaley Cuoco ad ottenere nomination nei premi più importanti, quali Emmy, Golden Globes e SAG Awards.

In un’intervista con Deadline, Kaley Cuoco ha annunciato che le riprese de L’Assistente di Volo 2 inizieranno a settembre e la maggior parte dei copioni sono ormai completi. Tra le location internazionali, l’attrice ha menzionato l’Islanda. Tuttavia, ciò dipenderà molto dalla situazione Covid e dalla flessibilità di poter effettuare viaggi internazionali.

L’appuntamento con gli ultimi episodi de L’Assistente di Volo è per stasera dalle 21:15 sul nuovo canale Sky Serie (al 112 del telecomando Sky).