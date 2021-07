La serie di Quentin Tarantino Bounty Law, ispirata all’ultimo film del regista C’era una volta a… Hollywood è una delle produzioni fermate della pandemia da Covid-19. Il regista aveva annunciato lo scorso anno di avere in cantiere un format composto da 8 episodi di 24 minuti, di cui aveva già scritto diverse sceneggiature nel 2019, quando il film è arrivato nelle sale. Proprio l’enorme quantità di materiale scritto per il lungometraggio, lo aveva spinto a progettare un racconto seriale. Poi però il Coronavirus si è messo di mezzo.

La serie di Quentin Tarantino è rimasta in un cassetto, ma l’intenzione di realizzarla c’è. Presentando il suo libro tratto dal film C’era una volta a… Hollywood, il regista ha ribadito di avere una gran quantità di episodi già scritti per la serie, che si intitolerà Bounty Law, come la fiction che aveva reso una star a metà degli anni Sessanta l’attore Rick Dalton (protagonista del film interpretato da Leonardo di Caprio).

La crisi sanitaria ha bloccato la serie di Quentin Tarantino in pre-produzione, come ha spiegato il regista a Deadline, ma non è l’unico motivo del ritardo, visto che c’erano altri progetti in corso: “L’industria si è fermata tutta. Ma non volevo farlo ora, e per di più stavo scrivendo il libro, e sto ancora lavorando al mio libro su cinema“. Oltre all’adattamento letterario del suo ultimo film, già best-seller su Amazon, Tarantino sta lavorando da anni anche ad un saggio cinematografico dal titolo Cinema Speculation. Portare a termine quest’ultimo progetto è ora la sua priorità.

In ogni caso la serie di Quentin Tarantino Bounty Law potrebbe entrare in produzione in qualsiasi momento, visto che Sony Pictures, società produttrice del film C’era una volta a… Hollywood, gli ha lasciato carta bianca per iniziare a girare quando sarà pronto. “Succederà probabilmente tra un paio d’anni, quindi vedremo” ha chiosato Tarantino, che nel frattempo ha anche annunciato l’idea di ritirarsi dal cinema con la sua prossima pellicola, il decimo film da regista della sua carriera.