Nei più grandi successi di Selena Gomez c’è tutta l’evoluzione di una ex stella della Disney, la trasformazione da fatina a principessa che la cantante di Grand Praire condivide con altre illustri colleghe. Oggi Selena Marie, questo il nome completo dell’artista, è una popstar.

Nel suo ultimo album Rare (2020) ha dato grande prova di sé. Donna resiliente, ha superato con dignità il trapianto renale per curare il lupus che la stava affliggendo, e non si è tirata indietro dall’esibire la cicatrice dell’intervento. Ultimamente ha dichiarato di volersi ritirare dalle scene, ma non prima di aver fatto un ultimo tentativo con un disco diverso dal solito.

Love You Like A Love Song (2011)

Firmata da Selena Gomez & The Scene, Love You Like A Love Song è una crivellata elettropop contenuta nel disco When The Sun Goes Down (2011). L’intenzione, come dichiarava la stessa Selena, era quella di creare un brano che rimanesse in testa.

Come & Get It (2013)

Versatile come sempre, in Come & Get It la bellissima voce di Selena Gomez si muove tra up-tempo e influenze orientali, scelta che segna uno dei tanti punti di rottura della popstar con il suo passato. Il brano è contenuto nel disco Stars Dance (2013).

The Heart Wants What It Wants (2014)

The Heart Wants What It Wants è una canzone r’n’b sull’amore che volge al capolinea, dedicata espressamente all’ex fidanzato Justin Bieber. Il singolo è contenuto nel greatest hits For You (2014).

Lose You To Love Me (2019)

Secondo molti critici, anche la ballata Lose You To Love Me sarebbe dedicata a Justin Bieber, sebbene Selena Gomez non si sia mai pronunciata su questo. Il testo racconta una relazione deleteria che intacca l’autostima.

Ice Cream (2020)

Ice Cream non può mancare tra i più grandi successi di Selena Gomez, un grazioso duetto con le star del k-pop Blackpink.