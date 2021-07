Francesco Gabbani nei palasport nel 2022, per due concerti speciali in programma a Roma e Milano. L’artista annuncia oggi due concerti in programma nei palazzetti dello sport di Roma e Milano attesi per il mese di maggio del prossimo anno.

Venerdì 6 maggio 2022, Francesco Gabbani si esibirà al Mediolanum Forum di Assago, Milano; domenica 8 maggio si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma.

Gabbani sta lavorando a nuova musica e ad un nuovo brano inedito che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali a settembre; i live annunciati oggi saranno quindi le occasioni per presentare dal vivo ciò a cui sta lavorando adesso, che verrà pubblicato prima degli eventi dal vivo. Il disco, il quinto nella carriera di Gabbani, è in fase di lavorazione e conterrà i brani che andranno a comporre la maggior parte della scaletta dei live nei palazzetti dello sport.

Non mancheranno inoltre i successi che lo hanno fatto apprezzare negli ultimi anni.

Non è tutto: messo per un attimo da parte il capitolo musicale, in autunno Gabbani debutterà nel suo primo ruolo cinematografico nel film La Donna Per Me, di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Gabbani vestirà per la prima volta i panni di attore, un’occasione per vederlo in una nuova ed inedita veste prima dell’atteso ritorno sui palchi.

Francesco Gabbani nei palasport nel 2022, le date:

Venerdì 6 maggio 2022 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 8 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport

I biglietti per i concerti di Roma e Milano saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di martedì 27 luglio sui circuiti ufficiali e dalle ore 11.00 di domenica 1 agosto nei punti vendita.

Venerdì 6 maggio 2022 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata Anello A – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Anello B – € 40,00 + diritti di prevendita

Anello B Laterale – € 35,00 + diritti di prevendita

Anello C – € 30,00 + diritti di prevendita

Domenica 8 maggio 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

I Anello – € 45,00 + diritti di prevendita

II Anello – € 40,00 + diritti di prevendita

III Anello – € 35,00 + diritti di prevendita

Il Soundcheck VIP include un biglietto di Parterre in Piedi e l’accesso esclusivo al soundcheck di Francesco Gabbani prima del concerto.