Francesco Gabbani in La Donna Per Me, il primo film che lo vede tra gli attori in uscita in autunno.

Sarà un autunno particolarmente impegnativo per l’artista che oltre a lavorare ai suoi progetti musicali, lavorerà ad un film. Per Gabbani si tratta della prima esperienza da attore e nella stagione autunnale è atteso il suo debutto al cinema in un ruolo nel film La Donna Per Me.

Si tratta della nuova pellicola di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Francesco Gabbani in La Donna Per Me è tra gli attori coinvolti e si troverà a condividere il set con i due illustri attori già annunciati.

Nessuna notizia si ha a proposito del ruolo Chee dovrà ricoprire Francesco Gabbani in La Donna Per Me. L’annuncio del suo coinvolgimento è di oggi e parallelamente il cantante ha comunicato anche due concerti nei palasport in programma per il 2022 a Roma e Milano per i quali i biglietti saranno disponibili dal prossimo 27 luglio online e dal 1 agosto anche nei punti vendita autorizzati.

Non è ancora tutto: Gabbani ha confermato di essere a lavoro su un nuovo progetto discografico che vedrà la luce il prossimo anno, anticipato da un singolo previsto dopo l’estate. Un brano inedito farà da apripista al nuovo disco di Gabbani, il quinto della sua carriera. Il brano mostrerà ancora una volta il lato più ironico e gioioso di Francesco Gabbani, il primo dopo il rinnovo del contratto con BMG, l’etichetta con la quale sono usciti anche i precedenti album.

Nuove date, nuova musica e nuovi progetti che verranno svelati più avanti: per Gabbani sempre essere in programma molto altro ancora. Al momento i prossimi passi, quelli già noti, comprendono un nuovo singolo a settembre che anticipa un disco e due appuntamenti dal vivo nei palazzetti dello sport, per ora a Milano e Roma.