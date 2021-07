Mentre le indagini sui fatti di Voghera sono ancora in corso, arriva l’invettiva di Fedez contro Salvini. Il fatto di cronaca ha sconvolto l’opinione pubblica e ha scosso il mondo della politica.

I fatti di Voghera

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, all’esterno di un locale in piazza Meardi a Voghera, l’avvocato e assessore alla Pubblica Sicurezza Massimo Adriatici avrebbe sparato e ucciso Youns El Boussetaoui, marocchino di 39 anni, durante una lite. A scatenare il dibattito, oltre al fatto di sangue, è stata l’appartenenza politica di Adriatici alla Lega, il partito di Matteo Salvini.

Proprio Matteo Salvini, infatti, ha subito preso le difese dell’assessore Adriatici in un video pubblicato sui social in cui ha riferito: “Si fa strada l’ipotesi della legittima difesa”. Per questa affermazione l’ex Ministro dell’Interno è oggetto di polemiche da parte di chi lo accusa di essere troppo di parte per commentare un fatto di sangue. Tra coloro che contestano la presa di posizione di Salvini c’è anche Fedez, che già in passato ha dissato il leader della Lega in varie occasioni.

Fedez contro Salvini

Fedez ha risposto alla presa di posizione di Matteo Salvini in alcuni video pubblicati nelle storie di Instagram. In primo luogo Federico Lucia prende in giro il leader leghista per quell’affermazione sulla legittima difesa: “Ah, è anche pubblico ministero? Non lo sapevo”, ha detto il rapper citando la popolare scena da Tre Uomini E Una Gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo.

In secondo luogo la replica di Fedez contro Salvini si accende ipotizzando i ruoli invertiti nell’omicidio di Voghera: “Prendete gli addendi e sostituiteli: marocchino uccide assessore leghista. Salvini avrebbe parlato di legittima difesa?“ si chiede il marito di Chiara Ferragni nell’ultimo video per poi chiudere con “ridicoli!”.

Le due realtà si scontrano spesso sui social, ma per il momento la provocazione di Fedez contro Salvini non ha ancora una replica.