Eric Clapton sui concerti 2022 annuncia che non si esibirà nelle location che richiederanno il pass vaccinale per accedere allo spettacolo. L’artista escogita una nuova mossa no vax in risposta all’annuncio del primo ministro britannico Boris Johnson, che nelle sorse ore ha comunicato nuove misure atte a contenere la diffusione del Coronavirus.

Le nuove misure includono la possibilità che venga approvata una normativa sull’accesso ai locali. Per accedere a locali e club, sia per spettacoli dal vivo che non, potrebbe essere richiesto il pass vaccinale. Per ora è solo un’ipotesi, che diversi Paesi stanno valutando, inclusa l’Italia. Se così fosse, significherebbe consentire l’accesso in club e locali esclusivamente alle persone vaccinate, in grado di dimostrare di aver ricevuto la prima dose o entrambe.

Eric Clapton non è d’accordo. Da no vax dice che, qualora venisse approvato questo provvedimento, rifiuterebbe di esibirsi.

“Ora faccio anche io il mio annuncio: vi informo che non mi esibirò in venue che fanno discriminazioni sul pubblico”, dice a proposito della possibilità di consentire l’accesso ai suoi concerti solo al pubblico vaccinato. “Se non sarà prevista la partecipazione di tutti indistintamente, mi riservo il diritto di annullare i live”, le parole di Eric Clapton sui concerti 2022.

Non è la prima mossa di Eric Clapton contro i vaccini: a dicembre, con Van Morrison, pubblicò Stand And Deliver, un brano contro le scelte adottate dal governo britannico per contenere la diffusione del virus e contro il lockdown totale previsto per Londra.

Il nuovo messaggio sui concerti è giunto in rete tramite Telegram, nel gruppo aperto dal no vax Robin Monotti Graziadei, dopo la comunicazione di Boris Johnson dello scorso 19 luglio.

“Following the PM’s announcement on Monday the 19th of July 2021 I feel honour bound to make an announcement of my own: I wish to say that I will not perform on any stage where there is a discriminated audience present. Unless there is provision made for all people to attend, I reserve the right to cancel the show“, le parole di Clapton.