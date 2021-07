L’identità di chi ha sparato a Jack in Virgin River era forse il colpo di scena più atteso dal pubblico nella terza stagione del melodramma di Netflix, rilasciata questo mese. Invece il mistero è stato trascinato fino all’ultimo episodio e non è stato ancora definitivamente risolto.

Attenzione Spoiler!

Il finale di stagione non ha rivelato chi ha sparato a Jack in Virgin River, ma ha messo in scena l’arresto di Jimmy che continua a professarsi innocente. Se sia davvero lui il colpevole è tutto da chiarire, ma qualcuno ha già la risposta che il pubblico non ha ricevuto in questa stagione.

Martin Henderson sa chi ha sparato a Jack in Virgin River, come ha confessato in una recente intervista a Entertainment Weekly: “Lo so. E il fatto che io sappia mi fa presumere che il pubblico stia per scoprirlo” ha dichiarato l’interprete dell’ex marine Sheridan. E c’è un motivo se l’attore ne è al corrente nonostante la sceneggiatura non abbia ancora risolto questo nodo. La showrunner Sue Tenney aveva programmato di rivelare l’identità dell’aggressore in questa terza stagione, poi però ha cambiato idea e ha deciso di diluire ulteriormente la trama.

Per questo non è stato svelato chi ha sparato a Jack in Virgin River, rimandando la risposta alla trama della stagione successiva. Ma Henderson, che ha assistito a questo processo di cambiamento della sceneggiatura in corso d’opera, ha già scoperto chi ha premuto il grilletto nel bar.

Hanno giocato con l’idea di rivelarlo nella terza stagione. C’erano delle bozze in cui avremmo effettivamente ottenuto delle informazioni in più, e il pubblico avrebbe scoperto qualcosa in più. Ma per una serie di motivi, hanno deciso di rimandare. In modo che possa essere trascinato per un po’ di tempo in più.

Tenney ha già assicurato che il pubblico saprà chi ha sparato a Jack in Virgin River nella quarta stagione, se questa dovesse essere confermata da Netflix (come sembra). Ma non sarà l’unico tema del prossimo capitolo della serie: la gravidanza a sorpresa di Mel, la proposta di matrimonio di Jack, la morte di Lilly e la sorte di Hope saranno alcuni dei temi di Virgin River 4.