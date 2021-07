È stato cancellato il Lucca Summer Festival 2021: è ufficiale. La manifestazione musicale non si svolgerà nel 2021, a causa del perdurare dell’emergenza covid-19. Non si svolgerà nemmeno in modalità straordinaria, nel mese di settembre.

La comunicazione arriva dall’organizzazione nella persona di Mimmo D’Alessandro. Annullata l’edizione estiva, adesso svanisce anche l’ipotesi di una edizione autunnale, una decisione molto sofferta, come racconta il patron del festival.

È stato cancellato il Lucca Summer Festival 2021 a causa delle troppe incertezze che ancora oggi non rendono chiara la situazione dopo l’estate. Si potrà tornare al normale svolgimento degli eventi? Una domanda che resta senza risposta e che spinge alla cancellazione del Lucca Summer Festival 2021.

Non ci sono le condizioni per organizzazione un festival così impegnativo, prevedendo l’arrivo di numerosi ospiti italiani ed internazionali e il rischio sarebbe quello di dover rimandare o cancellare tutto anche questa volta con pochi giorni di preavviso. Per gli organizzatori sarebbe un enorme dispendio di energie, di tempo e di denaro, insostenibili allo stato attuale.

“Si tratta di una decisione molto sofferta che ho preso questa notte ma ad oggi continuano a regnare troppe incertezze che rendono impossibile la messa in moto di una macchina organizzativa complessa come la nostra“, le sue parole.

“Insomma, non ci sono le condizioni. Non voglio fare polemiche con nessuno, dico solo che lavoreremo sin da ora per preparare una edizione 2022 stellare, che segni la vera ripartenza. E che sin da ora chiedo aiuto e piena collaborazione a tutta la città per il prossimo anno”, conclude.

A Lucca si lavorerà quindi all’edizione 2022 per un cast stellare che possa rappresentare la vera ripartenza del mondo degli appuntamenti dal viva e del Lucca Summer Festival.

Alcuni dei concerti in programma per quest’anno verranno riprogrammati nel 2022, altri nel 2023; si attendono ulteriori comunicazioni.