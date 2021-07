Aritmia cardiaca e caffè non hanno legami. Per anni gli amanti del buon caffè espresso sono rimasti vittime di “dicerie” sul legame tra il troppo consumo e problemi al cuore ma un nuovo studio è pronto a cambiare tutto. A firmare questo libera tutti è un gruppo di ricercatori di cardiologia dell’Università della California San Francisco secondo cui non ci sarebbe alcun legame tra consumo di caffè e aritmia cardiaca.

Quello che hanno portato a termine è uno dei più grandi studi riguardo questo legame e alla fine la conclusione è che il consumo di caffè non può essere causa di aritmia. Naturalmente si parla di un consumo moderato visto che dall’analisi è emerso che ogni tazza giornaliera aggiuntiva di caffè viene associata ad un rischio inferiore al 3% di aritmia ma anche ad un basso rischio di fibrillazione atriale o contrazioni ventricolari premature.

Lo stesso studio non solo ha rivelato i mancati “effetti collaterali” ma anche quelli che potrebbero essere i benefici del caffè.

Il consumo di caffè è legato all’aritmia?

L’autore senior dello studio, Gregory Marcus, professore di medicina nella Divisione di Cardiologia dell’UCSF, ha spiegato che non è stata rivelata alcuna prova che il consumo di caffeina porti ad un rischio di aritmie maggiore e che il caffè potrebbe avere benefici antinfiammatori e ridurre i rischi di diabete e morbo di Parkinson.

Nel nuovo studio, gli scienziati dell’UCSF hanno messo insieme un campione formato da 386.258 bevitori di caffè con un’età media di 56 anni e a quel punto non solo hanno esaminato il consumo di caffè ma hanno utilizzato i dati genetici, attraverso una tecnica chiamata “Randomizzazione mendeliana”, per dedurre relazioni causali.

Alla fine dello studio durato quattro anni, circa il 4% del campione ha sviluppato un’aritmia e non è stata osservata alcuna prova di un aumento del rischio soprattutto tra i soggetti che sono geneticamente predisposti a metabolizzare la caffeina diversamente. Il consiglio adesso è come sempre di non abusare anche se un caffè in più potremo berlo con più tranquillità.