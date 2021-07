Quando i poliziotti arrivano sul posto, a Highland Park, Aretha Franklin reagisce molto male e tenta di schiaffeggiarli. È il 22 luglio 1969 e la regina del soul ha attirato l’attenzione su di sé a seguito di un piccolo incidente. Le notizie sul suo arresto, quella sera, sono molto sommarie.

In quel tempo la Queen Of Soul è completamente investita dal successo. Il disco Lady Soul (1968) e tutto ciò che arriva dopo la firma con la Atlantic Records, dunque la reinterpretazione di Respect di Otis Redding e brani come I Never Loved A Man (The Way I Love You) sono successi mondiali tant’è che, a poco più di 20 anni, Aretha Franklin è già conosciuta come la Regina del Soul.

Gli effetti del successo su una persona giovane e fragile li conosciamo, per questo il produttore Jerry Wexler la trova – come riferisce a Vanity Fair – “fisicamente e mentalmente esaurita”. Nel 1968, per esempio, una sua guida spericolata per le strade di Detroit porta due automobili a schiantarsi fuori dalla strada. Quella sera a Highland Park, sempre a Detroit, lo spettacolo si ripete.

Aretha ne ha combinata un’altra delle sue e il suo atteggiamento costringe due poliziotti a intervenire. Quando gli agenti le si avvicinano, però, la Regina del Soul inizia ad insultarli e prova anche a schiaffeggiarli. Sì, quella è Aretha Franklin, ma quell’atteggiamento costringe i poliziotti ad arrestarla e a portarla alla stazione di polizia. La star mondiale viene rilasciata poco dopo dopo il pagamento di una cauzione di 50 dollari.

Espletate le formalità di rilascio, Aretha Franklin è pronta a rimettersi sulla sua auto e a tornare a casa. Nel lasciare la stazione di polizia, però, si scontra con un cartello stradale e lo rovescia sull’asfalto. Non sarà la prima volta in cui la Regina fa parlare di sé al di là della musica.