Clubhouse sta cambiando pelle poco a poco: dopo quasi un anno di utilizzo esclusivo su iOS, il social della voce si è reso disponibile anche per Android, includendo poi, per tutte le piattaforme, uno strumento di chat testuale meglio noto come Backchannel. Da questo momento, non sarà nemmeno più necessario un invito per fare uso del servizio. Lo hanno confermato gli sviluppatori della piattaforma in un post condiviso sul blog di Clubhouse. Paul e Rohan hanno fatto sapere che, passati 16 mesi dal lancio, non c’è più bisogno permanga il sistema ad inviti, inizialmente servizio per tenere traccia del flusso degli iscritti e per scongiurare il rischio di sovraccarico del server (tutti motivi plausibili, non c’è che dire).

Clubhouse ha raggiunto traguardi importanti, passando da un team di 8 a 58 membri ed il numero di stanze giornaliere da 50 mila a mezzo milione. Da quando il servizio ha iniziato a funzionare su Android si sono aggiunti alla community la bellezza di 10 milioni di utenti, con 90 milioni di DM inviati dal momento in cui Backchannel è arrivata la settimana scorsa (un risultato davvero importante, che avrà anche superato ogni più rosea aspettativa degli sviluppatori). Clubhouse ha anche cambiato luogo e sito web per l’occasione, anche se l’icona dell’app per iOS e Android mostra ancora il viso di un utente in bianco e nero.

In ogni caso, ci fa molto piacere per il team di sviluppo del social della voce, cui va il merito di avere avuto un’idea innovativa e di aver saputo implementarla nel migliore dei modi (il sistema ad invito ha di certo aiutato a creare un certo hype intorno al servizio, inutile negarlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.