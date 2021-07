Una nuova ed interessante novità è stata rilasciata per Alexa, la famosa assistente virtuale di Amazon. A quanto pare, l’azienda di commercio statunitense ha lanciato, in maniera silenziosa e senza alcun annuncio, una nuova opzione vocale con la facoltà di scegliere una voce maschile: dal nome “Ziggy”. Questo particolare nome si presume fosse stato scelto per l’amore che Amazon nutre per il marchio in stile “A to Z”.

La nuova opzione vocale di Amazon è stata aggiunta qualche giorno fa insieme ad un annuncio per nuove voci appartenenti a celebrità come Shaq (ex campione di NBA) e Melissa McCarthy (attrice comica), ma a quanto pare la novità è passata in un certo senso inosservata fino a che non è stata scoperta da ‘The Ambient’. La parola Ziggy si può trovare insieme alle parole di attivazione come “Alexa”, “Computer”, “Echo” e “Amazon”, già esistenti e disponibili con l’uso di Alexa ormai da tempo. L’azienda americana di commercio ha, però, specificato che non intende associare il nome Alexa con la voce dal suono femminile o maschile, ma gli utenti potranno selezionare una delle opzioni vocali con qualsiasi parola di attivazione.

La nuova opzione di Amazon ripercorre un po’ le orme di quanto fatto già da Google ed Apple, rispettivamente con Google Assistant e Siri. Nessuna di queste società ha voluto associare più voci specifiche al tipo di genere, maschile o femminile. Infatti, per quanto riguarda Siri sono presenti due opzioni come “Voce 1” e “Voce 2”, mentre per Google Assistant gli utenti possono attingere da un’ampia gamma di varietà di colori elencati. Come loro, anche il colosso dell’e-commerce non ha voluto associare le voci al genere: infatti, le uniche due scelte sono la voce “Originale” oppure quella “Nuova”. Per adesso Ziggy è disponibile solamente nel mercato a stelle e strisce, dunque è probabile che tra non molto la nuova opzione giungerà anche in altri Paesi.