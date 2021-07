Zucchero all’Arena di Verona a settembre: l’artista annuncia due concerti speciali, per un esclusivo show in programma per il 2021 in due date-evento nell’anfiteatro scaligero.

Le due date sono quelle del 24 e del 25 settembre, quando Zucchero all’Arena di Verona si esibirà per un ristretto gruppo di spettatori in possesso dei biglietti in prevendita da oggi su TicketOne.

In osservanza ai nuovi termini relativi alla capienza delle location in epoca covid, l’Arena di Verona accoglierà un totale di 5.000 spettatori per data per un totale di 10.000 fan dell’artista che avranno la possibilità unica di assistere al suo show per la presentazione dell’album acustico, INACUSTICO D.O.C. & MORE.

Il nuovo disco contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti D.O.C., e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Con lui sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson.

Due appuntamenti speciali per Zucchero all’Arena di Verona in due date per niente casuali, e anche quelle molto importanti per l’artista: il 25 settembre è infatti il compleanno di Zucchero che festeggia sul palco e con i fan che accorreranno numerosi da tutta la penisola.



Il progetto acustico è figlio della pandemia. Sui social, durante il lockdown, Zucchero ha pubblicato dei video live acustici dal titolo Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19. <da qui è nato in modo spontaneo e naturale, e dall’apprezzamento dei fan, il suo album acustico, INACUSTICO D.O.C. & MORE che presenterà in due esclusive date-evento all’Arena di Verona proprio in un momento in cui l’attività live sta riprendendo lentamente, con el dovute precauzioni anti-covid.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 35 euro per un posto nel settore della gradinata categoria 3. La platea numerata categoria 1 è in vendita al prezzo di 82 euro e la categoria 2 al prezzo di 75 euro.