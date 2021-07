The Good Fight 6 ci sarà. Paramount +, il servizio di streaming di proprietà di ViacomCBS, ha annunciato che la fortunata serie, acclamata dalla critica e due volte nominata agli Emmy, avrà la sua sesta stagione. La notizia arriva quando il legal drama con Christine Baranski e Audra McDonald è giunto alla sua quinta stagione, uscita il 24 giugno negli Stati Uniti, con uno sguardo molto interessante sull’attualità.

The Good Fight 6 avvicina lo spin-off alla durata della serie originale da cui è tratta: il format predecessore, The Good Wife con Julianna Margulies, è andato in onda per sette stagioni su CBS con una media di ventidue episodi, più del doppio di quelli della serie derivata.

The Good Fight 6 resta un format di sicuro interesse per Paramount+, come ha affermato Nicole Clemens, Presidente della sezione Serie Sceneggiate.

Il mondo provocatorio, intelligente e senza esclusione di colpi di The Good Fight rimane più rilevante che mai, continuando ad attrarre nuovo pubblico come una delle serie originali più performanti di Paramount+. Siamo entusiasti di continuare l’eredità duratura di The Good Fight con una sesta stagione e non vediamo l’ora di vedere cosa affronteranno le menti brillanti dietro la serie, Robert e Michelle King.

The Good Fight 6 è il secondo rinnovo in un mese per una serie nate in casa King. Appena due settimane fa Paramount+ ha annunciato di aver rinnovato il loro thriller Evil per una terza stagione, la seconda destinata alla piattaforma. Il duo ha anche firmato un’estensione del contratto in esclusiva con CBS Studios: Robert e Michelle King saranno legati alla casa di produzione per altri cinque anni per sviluppare nuovi contenuti originali.

In Italia The Good Fight 6 arriverà in esclusiva su TIM Vision, che al momento non ha ancora distribuito la quinta.