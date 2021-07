Ora si fa davvero sul serio: la beta Harmony OS per tanti Huawei e Honor è a disposizione di sempre più utenti e questa volta non solo in Cina. Fino a questo momento abbiamo assistito alla diffusione del sistema operativo solo nel paese del produttore mentre di queste ore è invece la notizia che gli sviluppatori stanno rilasciando la soluzione alternativa ad Android in diverse parti del mondo.

Come sottolinea Huawei Central sono dunque sempre in numero maggiore gli smartphone Huawei e Honor per i quali è proprio possibile accedere alla beta pubblica partecipando al relativo programma sperimentale. Per quanto riguarda il brand Huawei, in questa prima fase globale, sono pronti all’update i Huawei Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, il Mate X2 e Mate 40E; ancora i Huawei P40, P40 Pro e Pro +e pure i Mate 30, 30 Pro (nelle varianti 4G e 5G) e i Mate 30 E. Non mancano all’appello neanche i tablet ossia i MatePad Pro 5G, MatePad 10.4, MatePad 10.5 5G, MatePad 10.8, MediaPad M6 da 10,8 pollici, da 8,4 pollici e nella Turno Edition.

Si parte con la beta estesa di Harmony OS anche con un bbuon nuero di dispositivi Android e dunque per gli Honor 30 e 30 Pro, 30 Pro Pro+, gli Honor V30,

Honor V30 Pro, gli Honor 20, 20 Pro e infine Honor V20 Moschino Edition e Honor Play 4 Pro.

Non abbiamo ancora notizie dell’apertura del programma beta di Harmony OS relativo all’Italia. Non ci sono dubbi sul fatto che ci si stia muovendo velocemente anche in questa specifica direzione per portare la nuova esperienza di sistema su un numero sempre maggiore di dispositivi per cercare di conquistarsi una discreta fetta di utenza alternativa ad Android. Magari a distanza di soli pochi giorni ne sapremo di più per quanto riguarda i modelli nazionali.