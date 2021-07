Nelle ultime ore gli sviluppatori di Google si sono messi a lavoro per rilasciare una nuova versione beta di Android Auto, ossia il perfetto compagno di viaggio intelligente che consente ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in automobile tramite la head unit del cruscotto. Si è, dunque, scoperto di recente che l’ultima beta, con il numero identificativo 6.7.1128, prevede che l’app sia in grado di aprirsi da sola sul centro di infotainment delle auto ed essere a completa disposizione degli utenti. Grazie a un’interfaccia agevolata, a pulsanti grandi ed a semplici comandi vocali, Android Auto consente di usare più facilmente le app preferite dallo smartphone mentre si è alla guida.

Secondo il noto sito ‘9to5google.com‘, gli sviluppatori del colosso di Mountain View sono stati in grado di rilevare determinanti aspetti relativi ad Android Auto. Se prima alcune case automobilistiche riuscivano a lanciare in automatico la piattaforma di infotainment durante il collegamento tra smartphone e auto, ed altre invece necessitavano di essere lanciate manualmente per la visualizzazione di Android Auto sul cruscotto, oggi, grazie alla nuova versione beta 6.7.1128, Google si sta organizzando ad una nuova impostazione chiamata “Initial Video Focus”, capace di controllare se l’auto è pronta ad aprire automaticamente Android Auto sul display.

Pare che tre siano le opzioni della nuova impostazione messe a disposizione dell’utente: la “Let Head Unit decide”, secondo cui a decidere la proiezione sul display è il sistema di infotainment; la seconda è “Request focus if project in previous drive”, che si avvierà solamente se Android Auto è stato usato nella guida precedente; infine, la terza opzione è “Request focus on startup”, che dovrebbe avviare sempre Android Auto. Malgrado attualmente la versione beta 6.7.1128 sia già in fase di rilascio tramite il Google Play Store per tutti gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing, non risulta ancora attiva, ma potrebbe giungere in vista dei prossimi futuri aggiornamenti.