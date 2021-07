Oggi 21 luglio è l’ultimo giorno per quanto riguarda la disponibilità PS5 su MediaWorld, almeno nell’immediato, anche se per pochi fortunati. Il megastore di elettronica, alle ore 15 in punto, offrirà agli utenti la possibilità di portarsi a casa la next-gen console del produttore giapponese, più precisamente il riferimento è al bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart. Inutile dirvi che, come nel caso dei primi due appuntamento del 19 e 20 luglio, bisognerà essere super veloci per riuscire ad aggiudicarsi l’acquisto. MediaWorld consiglia di procedere già alla registrazione sul proprio sito (a meno che non siate già iscritti), avere a disposizione una carta di credito con importo sufficiente o un account PayPal attivi e verificare di aver inserito i propri dati nel giusto modo. Purtroppo, non possiamo darvi altre indicazioni per far sì che riusciate ad acquistare il prodotto a colpo sicuro.

La disponibilità PS5 su MediaWorld è assicurata, per poche scorte, nella giornata di oggi 21 luglio in ultima istanza, dopo i due giorni che hanno preceduto quello odierno (l’iniziativa era stata comunicata dal megastore alla fine della scorsa settimana, per dare così il tempo ai clienti di prepararsi all’evento, che ricordiamo essere stato suddiviso in tre giorni d’acquisto). L’appuntamento si chiuderà col botto oggi 21 luglio alle ore 15 con il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart, il primo finora proposto per la next-gen console del brand nipponico.

Credete di essere abbastanza pronti per provare ad approfittarne? La situazione è quella che vi abbiamo sopra descritto: purtroppo, non possiamo assicurarvi nulla, possiamo solo raccomandarvi di essere il più veloci che potete (possiamo facilmente ipotizzare che ci sarà parecchia coda, secondo il principio del ‘solo chi prima fa, la PS5 avrà’. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.